Хэмилтон: мы смогли ещё больше оторваться от «Феррари» — это самое важное

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги Гран-при Италии, который он завершил на третьей позиции.



«Это было здорово. Они проделали сегодня отличную работу — поздравляю Шарля и «Феррари». Мы с Валттери оказали много давления на них, но мои шины просто ушли. Даже если мы могли приблизиться, обогнать было невозможно. Мы получили хорошие очки для команды, смогли ещё больше оторваться от «Феррари» в Кубке конструкторов, и это самое важное. Я просто пытаюсь получить максимум в каждой гонке. Мне есть в чём прибавить, но гонка была отличной», — приводит слова Льюиса Хэмилтона BBC.



Для пилота «Феррари» Шарля Леклера эта победа стала второй подряд и второй в карьере. Компанию Леклеру и Хэмилтону на подиуме составил Валттери Боттас.