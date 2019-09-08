Феттель: я не видел Стролла

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал итоги Гран-при Италии, который он завершил на 13-й позиции. Феттель ошибся в девятом повороте, после чего, возвращаясь на трассу, допустил контакт с Лэнсом Строллом, за что получил наказание в виде 10-секундного стоп-энд-гоу.



«Не могу быть доволен своим сегодняшним днём. Я думал, что хорошо стартовал, но некуда было ехать? и я потерял позицию. Потом отыграл её обратно и вновь присоединился к машинам впереди. Затем я просто потерял заднюю часть машины и не смог поймать. У меня была проблема с тем, чтобы тронуться и чтобы машина поехала в правильном направлении. Я не видел Стролла. Всё просто. Но очевидно, что я недоволен этим. После этого инцидента гонка фактически пропала для меня.



Конечно, я всё ещё люблю Формулу-1. Но когда дела у тебя идут не здорово, то ты не можешь быть счастлив», — приводит слова Себастьяна Феттеля Crash.