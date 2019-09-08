Леклер: выиграть в Монце — мечта!
Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Италии, в котором он одержал победу, ставшую для него второй подряд.
«Что за гонка! Я никогда не чувствовал такой усталости. Было непросто, но мне очень хотелось добиться успеха в Монце для команды и болельщиков. Выиграть здесь — это мечта. Прошла всего неделя после моей первой победы, но с точки зрения эмоций победа в Италии мне нравится больше. Большое всем спасибо, у меня просто нет слов. Я ошибся пару раз, но всё равно финишировал первым. Я рад, но нужно стараться не допускать таких ошибок. Но соперникам всё равно не удалось заставить меня потерять позицию», — приводит слова Шарля Леклера Sky Sports.
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