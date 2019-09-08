Квят: думаю, я сумел бы оставить Албона позади. Очень досадно

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал сход в гонке Гран-при Италии Формулы-1. Перед возникновением технических проблем россиянин занимал шестое место — Квят считает, что сохранил бы его до финиша.



«Могу только сказать, что гонка обещала стать потрясающей. В этот момент мы боролись впереди „Ред Булл“. Могли занять шестое или пятое место, что-то такое. Мои результаты на круге были такими же, как у Албона, у меня были свежие шины. Так что, думаю, я сумел бы оставить его позади.



К сожалению, иногда наш вид спорта приносит столь большие разочарования. Мы можем отлично выполнять свою работу, а потом в машине что-то отказывает. Очень досадно. Я ещё точно не знаю причин схода», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.