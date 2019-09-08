Феттелю не хватает три штрафных балла до дисквалификации

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель получил три штрафных балла за инцидент на шестом круге Гран-при Италии, сообщает пресс-служба ФИА. Напомним, Феттель после разворота пытался вернуться на трассу и допустил контакт с Лэнсом Строллом. По ходу гонки Феттель был наказан 10-секундным стоп-энд-гоу и не смог финишировать в очковой зоне, оставшись 13-м.



Таким образом, на счету Феттеля стало 9 штрафных баллов. Напомним, что по правилам пилот, который заработает 12 баллов и более, будет вынужден пропустить гонку из-за дисквалификации.



Два штрафных балла Себастьяна Феттеля сгорят только перед Гран-при Мексики. Таким образом, если за три следующих этапа Феттель наберёт ещё три балла, то он пропустит гонку.