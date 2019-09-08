Эддолс: данные показали утечку масла на машине Квята. Было возможно 7-е место

Главный гоночный инженер «Торо Россо» Джонатан Эддолс подвёл итоги Гран-при Италии, где Даниил Квят сошёл, а Пьер Гасли финишировал 11-м.



«Это был разочаровывающий день для команды. Наша машина показывала потрясающий темп, когда мы находились в свободном пространстве и были способны набрать весьма большие очки. Первые круги были хорошими, мы сумели извлечь для себя выгоду из нескольких инцидентов. К сожалению для Пьера, он потерял много времени, когда пришлось ехать по обочине, чтобы избежать контакта со Строллом, возвращавшимся на трассу. Это стоило Пьеру нескольких позиций и потенциально более высокого результата.



Что же до Даниила, то у него была действительно сильная гонка. Мы планировали длинный первый отрезок и использовать темп машины в середине гонки в свободном пространстве, и он сильно атаковал. Виртуальный сейфти-кар был активирован в нужный момент, так что мы провели пит-стопы для обеих машин и использовали большое преимущество. Но как только Даниил выехал из боксов, то мы увидели какой-то дым, а затем данные показали, что у него утечка масла. Мы решили остановить его, чтобы сберечь машину для следующих гонок. Не повезло, ведь было возможно седьмое место.



Если говорить о позитиве, то машина показывала хорошую скорость, так что мы рады отправиться в Сингапур — на трассу, где исторически мы показывали хорошие выступления. Мы уверены, что сможем извлечь выводы из более ранней стадии сезона и подготовить хорошую технику, чтобы быть там конкурентоспособными», — приводит слова Эддолса пресс-служба «Торо Россо».