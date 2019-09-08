Тост: Квят имел отличный темп

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Италии для своей команды.
«Оба гонщика относительно хорошо стартовали, после первого круга мы были на 12-й и 14-й позициях. Всё было под контролем. Мы стартовали на „медиуме“ и планировали оставаться как можно дольше, чтобы затем перейти на „софт“. К сожалению, на гонку Пьера негативно повлиял Стролл, который вынудил его заехать в гравий, чтобы избежать контакта, потеряв много времени и, возможно, некоторую скорость машины.
Во время режима виртуального сейфти-кара мы решили зазвать обе машины на пит-стоп для перехода на „софт“ — и всё сработало хорошо. Когда Даниил вернулся на трассу, то был на шестом месте и имел отличный темп. Так что, я думаю, он мог бы финишировать шестым или седьмым, если бы ему не пришлось сойти из-за утечки масла.
Пьер затем застрял позади Норриса и не сумел его опередить, так что он смог финишировать только 11-м. Это очень разочаровывающий гоночный уик-энд для нас, так как мы ожидали намного большего. Так что нам нужно проанализировать всё, чтобы стать сильнее и конкурентоспособнее в Сингапуре», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».
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