Леклер: проще побеждать, когда в борьбе две машины, а не одна

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении напарника, Себастьяна Феттеля, на Гран-при Италии. Феттель после ошибки и штрафа за небезопасное возвращение на трассу финишировал вне очковой зоны.



«Очевидно, что всегда проще, когда у вас две машины, а не одна. Но очевидно, что вчера Себастьяну крайне не повезло, он не смог пройти круг во второй попытке третьего сегмента квалификации. Уверен, что в следующих гонках будет лучше.



Он определённо является наиболее полноценным гонщиком из тех, с кем я выступал. Я многому научился у Себастьяна. Он потрясающий пилот, у него большой опыт и его метод работы очень методичный и детальный», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.