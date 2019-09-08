Леклер: проще побеждать, когда в борьбе две машины, а не одна
Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении напарника, Себастьяна Феттеля, на Гран-при Италии. Феттель после ошибки и штрафа за небезопасное возвращение на трассу финишировал вне очковой зоны.
«Очевидно, что всегда проще, когда у вас две машины, а не одна. Но очевидно, что вчера Себастьяну крайне не повезло, он не смог пройти круг во второй попытке третьего сегмента квалификации. Уверен, что в следующих гонках будет лучше.
Он определённо является наиболее полноценным гонщиком из тех, с кем я выступал. Я многому научился у Себастьяна. Он потрясающий пилот, у него большой опыт и его метод работы очень методичный и детальный», — приводит слова Шарля Леклера RaceFans.
- 8 сентября 2019
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