Вылет Феттеля и небезопасные действия немца и поддетого им Стролла

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор одного из интересных моментов гонки Гран-при Италии. В начальной стадии гонки немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель не справился с управлением и его машину развернуло. Немец начал небезопасно возвращаться с обочины на гоночную траекторию и задел болид канадца Лэнса Стролла, сломав переднее антикрыло.



Болид самого Стролла развернуло. Канадец тоже решил небезопасно вернуться на трассу — в результате гонщику «Торо Россо» Пьеру Гасли пришлось избегать столкновения и уезжать на гравийную обочину.

Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.