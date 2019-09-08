Вылет Феттеля и небезопасные действия немца и поддетого им Стролла
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоповтор одного из интересных моментов гонки Гран-при Италии. В начальной стадии гонки немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель не справился с управлением и его машину развернуло. Немец начал небезопасно возвращаться с обочины на гоночную траекторию и задел болид канадца Лэнса Стролла, сломав переднее антикрыло.
Болид самого Стролла развернуло. Канадец тоже решил небезопасно вернуться на трассу — в результате гонщику «Торо Россо» Пьеру Гасли пришлось избегать столкновения и уезжать на гравийную обочину.
Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте Формулы-1.
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