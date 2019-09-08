Росберг: подобные выступления Феттеля необъяснимы
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о пилоте «Феррари» Себастьяне Феттеле. По словам Росберга, Феттеля рано списывать со счетов.
«Подобная форма Феттеля необъяснима. Сложно понять, почему так происходит. Он является одним из лучших гонщиков в Формуле-1, четырёхкратным чемпионом мира, и то, что он так ошибается на ровном месте, просто странно. Себастьян переживает тёмные времена. Его напарник стал легендой «Феррари» и забрал статус первого пилота в команде.
Себастьян — самоуверенный человек. Это поможет ему преодолеть тяжёлые времена. В Формуле-1 всё быстро меняется, ему просто нужна одна сильная гонка. Не стоит списывать Феттеля со счетов», — приводит слова Нико Робсерга GPFans.
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