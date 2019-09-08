Судьбу чемпионства в одном из классов СМП РСКГ решит апелляция

На трассе в Олимпийском парке в Сочи зрители седьмого этапа СМП РСКГ увидели финальную серию заездов, однако судьба титулов в некоторых классах остаётся под вопросом, констатирует пресс-служба чемпионата.



В воскресной гонке класса «Туринг» сразу двое претендентов имели шансы завоевать чемпионство: Дмитрий Брагин (Hyundai i30 N, «ТАИФ Моторспорт») и Клим Гаврилов (Audi RS3 LMS, Carville Racing) стартовали со второго и третьего места. Однако судьба титула фактически решилась после старта, когда Гаврилов попытался обогнать Брагина за пределами трассы. Такой манёвр был наказан проездом по пит-лейну, и Гаврилов закончил гонку только 9-м – сразу позади ещё одного недавнего фаворита Кирилла Ладыгина (LADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT). Брагин же под конец гонки сломил сопротивление обладателя поула Григория Бурлуцкого (Volkswagen Golf GTI, Carville Racing), а Михаил Митяев (LADA Vesta Sport, LADA Sport ROSNEFT) замкнул тройку призёров гонки.



Гаврилова ждал ещё один удар: 30-секундный штраф за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна отбросил его с 9-го места на 16-е, лишив очков. При таком раскладе вице-чемпионом должен стать Ладыгин, но всё решится в Москве после рассмотрения апелляции от Carville Racing: по мнению представителя команды, Гаврилову пришлось покинуть трассу из-за того, что Брагин не оставил ему места для маневра.



Гонка зачёта S1600 также должна была расставить точки над i в споре за первое место в Кубке России. Ситуацию обострял условный допуск к старту Павла Кузьминова (Kia Rio, AG Team): недавний фаворит набрал по ходу сезона слишком много штрафных баллов, и легитимность его участия будет решена после этапа. Однако на судьбу титула это не повлияло: пятое место в заезде никак не позволяло Кузьминову претендовать на Кубок, а вот третье место Михаила Митяева (он уступил только своему партнеру по LADA Sport ROSNEFT Владимиру Шешенину на LADA Granta и представителю AKHMAT Racing Руслану Нафикову на Kia Rio X-Line) принесло ему победу.



В классе «Супер-продакшен» спор за второе место в Кубке России вели Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing) и Владислав Незванкин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) – и нижегородский пилот, который дебютировал в СМП РСКГ только в этом году, выиграл его за явным преимуществом. Победа Антипова в заключительной гонке сезона в сопровождении сокомандника Дмитрия Лебедева при пятом месте Незванкина (который вдобавок получил 30-секундную пенализацию за столкновение с Александром Гармашом) позволили Вадиму стать серебряным призером зачета. Владислав соответственно классифицирован по итогам третьим.



В зачёте «Туринг-Лайт» Владимир Черевань (Volkswagen Polo, «Академия ралли») выехал на старт уже в статусе нового чемпиона. А Ефиму Гантмахеру (Ravon Nexia, Ravon Racing Team) нужно было продержаться ¾ дистанции с расчетом заработать любые очки и опередить главного соперника по зачету Романа Голикова (Volkswagen Polo, Академия ралли). Ефим план перевыполнил: он финишировал третьим – вслед за Артемом Кабаковым (Volkswagen Polo, B-Tuning) и триумфатором гонки Родионом Шушаковым (Peugeot 208, S-logistic). Ну а Голикову хватило очков за 6-е место в этой гонке, чтобы замкнуть тройку призёров по итогам сезона.