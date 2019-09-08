Маси объяснил действия стюардов в эпизоде между Леклером и Хэмилтоном

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил решение стюардов не наказывать Шарля Леклера на Гран-при Италии, а показать ему чёрно-белый флаг.



«Причины прежние — нужно оставлять место, которое соответствует ширине болида. Шарль выдавливал Льюиса, и мы приняли решение показать чёрно-белый флаг за движение в зоне торможения и выдавливание соперника. Для небольших нарушений мы планируем чаще использовать чёрно-белый флаг, если гонщик не перешёл черту. После второго нарушения пилоту сообщат, что следующие действия будут рассматриваться стюардами.



Если бы у контакта были последствия, то инцидент бы рассмотрели тщательно. Но мы все работаем над тем, чтобы дать пилотам больше возможности борьбы. Так что теперь мы будем чаще давать предупреждения, об этом просили команды. Что-то вроде жёлтой карточки для автоспорта», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.