Вольф выступил против чёрно-белых флагов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выступил против использования чёрно-белых флагов.



«Гонка была тяжёлой, может даже за гранью правил. Льюис сыграл важную роль в том, чтобы этот инцидент не рассматривался. Но что это было? Дать лидирующей в Монце «Феррари» штраф в пять секунд? Тогда стюардам пришлось бы вызывать конвой.



Использование чёрно-белого флага приведёт к росту числа аварий. Контакты станут распространённой политикой. Более того, в итоге это приведёт к аварии и мы начнём всё это с начала. Такой способ работы», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.



Напомним, по ходу Гран-при Италии Леклеру после жёсткой борьбы с Хэмилтоном был показан именно чёрно-белый флаг.