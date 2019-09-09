Вольф выступил против чёрно-белых флагов
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выступил против использования чёрно-белых флагов.
«Гонка была тяжёлой, может даже за гранью правил. Льюис сыграл важную роль в том, чтобы этот инцидент не рассматривался. Но что это было? Дать лидирующей в Монце «Феррари» штраф в пять секунд? Тогда стюардам пришлось бы вызывать конвой.
Использование чёрно-белого флага приведёт к росту числа аварий. Контакты станут распространённой политикой. Более того, в итоге это приведёт к аварии и мы начнём всё это с начала. Такой способ работы», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
Напомним, по ходу Гран-при Италии Леклеру после жёсткой борьбы с Хэмилтоном был показан именно чёрно-белый флаг.
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