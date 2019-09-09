В «Феррари» не дадут Леклеру приоритета над Феттелем

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери подчеркнул, что оба пилота команды, как и в начале сезона, имеют равный статус. После летнего перерыва обе гонки выиграл Шарль Леклер, а его напарник Себастьян Феттель на Гран-при Бельгии стал четвёртым, а в Монце — 13-м, после того как не сумел избежать разворота по ходу заезда.
«Они в равных условиях, как и тогда, когда мы начинали сезон», — цитирует Камильери GrandPX.news.
Руководитель коллектива Маттиа Бинотто придерживается такого же мнения.
«Организация в команде не изменится. Кто в состоянии побеждать, тот и должен побеждать», — сказал он.
После Гран-при Италии Леклер обошёл Феттеля в личном зачёте. На его счету 182 очка, тогда как у немца — 169. Монегаск 102 очка уступает лидеру сезона Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».
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