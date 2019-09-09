Хэмилтон — о дуэли с Леклером: мы бы столкнулись, если бы не борьба за титул

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал сражение с Шарлем Леклером из «Феррари» на Гран-при Италии. Пилоты чуть было не столкнулись, когда Леклер оттеснил Хэмилтона к обочине трассы на подходе к шикане «Роджа». Британец вынужден был наехать на поребрик и траву, чтобы избежать контакта.

После гонки Хэмилтон сказал, что действовал бы иначе, если бы судьба титула уже была решена.

«Я бы не отрулил. И мы бы столкнулись», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.

Льюис сразу пожаловался команде по радио, что Леклер выдавил его с трассы, но после гонки признал, что в отношениях между ним и Шарлем проблем нет.

«У нас нет проблем. Я поздравил его, как только выбрался из машины. Считаю Шарля гонщиком, который максимально уважительно ведёт себя на трассе. Это был первый случай, когда мы с ним действительно поборолись колесо в колесо», — добавил он.