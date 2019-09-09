«Уильямс» провёл самый быстрый пит-стоп на Гран-при Италии

Пит-стоп Роберта Кубицы на этапе Формулы-1 в Монце занял 2,15 секунды. По этому показателю «Уильямсу» не было равных на Гран-при Италии. На второй строчке расположились механики «Мерседеса», которые обслужили машину Валттери Боттаса за 2,28 секунды, а дополнила тройку другая бригада механиков «Уильямса», заменившая колёса Джорджу Расселлу за 2,32 секунды.
Посмотреть таблицу быстрейших пит-стопов Гран-при Италии можно в «Твиттере».
В Кубке конструкторов в текущем сезоне «Уильямс» с одним очком располагается на последнем месте.
Напомним, самый быстрый пит-стоп в истории Формулы-1 провели в «Ред Булл». На Гран-при Великобритании механики команды из Милтон-Кинса обслужили машину Пьера Гасли, который со второй половины сезона выступает за «Торо Россо», за 1,91 секунды.
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