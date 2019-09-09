Судьи не рассматривали возможность дисквалификации Феттеля в ходе гонки

По словам гоночного директора ФИА Майкла Маси, Себастьян Феттель не рисковал быть дисквалифицированным за свой манёвр во время Гран-при Италии. В ходе гонки Феттель не смог избежать разворота и по возвращении на трассу спровоцировал контакт с Лэнсом Строллом из «Рейсинг Пойнт», за что его наказали 10-секундной остановкой в боксах.

У судей есть возможность показать гонщику чёрный флаг, если они считают, что он заслуживает немедленной дисквалификации.

«Чёрный флаг — ну, в судейской комнате, возможно, есть люди, которые помнят, как его использовали. Но я такого не вспомню. Надо совершить что-то действительно серьёзное, чтобы быть дисквалифицированным в ходе гонки.

Кроме того, в соответствии с Международным спортивным кодексом нельзя дисквалифицировать гонщика, не дав ему возможности высказаться. Так что даже в таких случаях чёрный флаг в ходе гонки не покажут, а рассмотрят дело впоследствии», — приводит слова Маси RaceFans.