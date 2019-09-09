Вольф посоветовал Боттасу поработать над гоночным мастерством

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неудачную борьбу своего подопечного Валттери Боттаса с Шарлем Леклером из «Феррари» на Гран-при Италии. В заключительной фазе гонки Боттас сумел приблизиться к Леклеру, но ни разу не был близок к обгону соперника и к тому же один раз ошибся на торможении в первом повороте.
Напарник Боттаса Льюис Хэмилтон, до того как ошибся на торможении в том же первом повороте, потеряв после этого позицию, атаковал Леклера куда активнее, и в одном из эпизодов гонщики чуть было не столкнулись.
«Похоже, у Валттери были проблемы с тем, чтобы выжать всё из машины, когда он приблизился к сопернику. Льюис в таких ситуациях как-то умеет подбираться ближе и оказывается в положении, откуда можно провести атаку.
Валттери обязан над этим поработать. Из позитивного отмечу, что он прекрасно провёл гонку. Он был очень быстр. Вероятно, по чистой скорости он был быстрее всех», — приводит слова Вольфа RaceFans.
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