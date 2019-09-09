В «Ред Булл» определятся с составом на 2020 год после Гран-при США

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда определится с составом пилотов на следующий сезон после Гран-при США, который пройдёт в ноябре. Напомним, среди претендентов на место напарника Макса Ферстаппена числятся Пьер Гасли, Александер Албон и Даниил Квят.



«Я понятия не имею, что ждёт в будущем Себастьяна Феттеля. Мы провели замечательные годы вместе, но сейчас у нас есть четыре пилота и Феттеля нет среди них. Албон? Он хорошо вписался в команду и смог произвести хорошее впечатление своим дебютом в Бельгии. С первой же гонки он был конкурентоспособен.



После Гран-при США в начале ноября мы оценим, кто где будет выступать в следующем сезоне», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.