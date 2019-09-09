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В «Ред Булл» определятся с составом на 2020 год после Гран-при США

В «Ред Булл» определятся с составом на 2020 год после Гран-при США
Авто / Формула-1 0

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда определится с составом пилотов на следующий сезон после Гран-при США, который пройдёт в ноябре. Напомним, среди претендентов на место напарника Макса Ферстаппена числятся Пьер Гасли, Александер Албон и Даниил Квят.

«Я понятия не имею, что ждёт в будущем Себастьяна Феттеля. Мы провели замечательные годы вместе, но сейчас у нас есть четыре пилота и Феттеля нет среди них. Албон? Он хорошо вписался в команду и смог произвести хорошее впечатление своим дебютом в Бельгии. С первой же гонки он был конкурентоспособен.

После Гран-при США в начале ноября мы оценим, кто где будет выступать в следующем сезоне», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.

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