Зафнауэр: Стролл не виноват в инциденте с Гасли

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал инцидент с Лэнсом Строллом на Гран-при Италии. Напомним, Стролл был выбит с трассы Себастьяном Феттелем, который возвращался на траекторию после разворота, а затем сам Лэнс вынудил Пьера Гасли выехать за пределы трассы, возвращаясь на траекторию. Феттель получил за этот инцидент стоп-энд-гоу, а Стролл был наказан пятисекундным штрафом.



«Стролл не виноват в инциденте с Гасли. Себастьян был на траве, он не должен был двигаться, пока не проедут другие болиды, но он поспешил, чтобы потерять как можно меньше времени. Когда Стролла из-за этого развернуло, он должен был как можно быстрее вернуться на траекторию, чтобы не создавать опасную ситуацию.



Это два разных инцидента, две разные причины возвращения на трассу. Но стюарды не увидели картины в целом. Мы сообщили судьям. Во-первых, Лэнс не ошибался, он оказался в этой ситуации вынужденно. Во-вторых, его болид стоял на траектории, он должен был покинуть опасное место, но не мог отъехать назад», — приводит слова Зафнауэра Motorsport Magazin.