Палмер: подход ФИА к правилам выглядит либо идиотским, либо безответственным

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер раскритиковал ФИА за решение применять чёрно-белый флаг за небольшие нарушения, в частности за агрессивную оборону Шарля Леклера от атак Льюиса Хэмилтона на Гран-при Италии.



«Леклер выдавил Хэмилтона с трассы в зоне торможения, когда Льюис пытался обогнать снаружи. Это неоспоримо. Хэмилтон заехал на траву, чтобы избежать контакта, когда «Феррари» смещалась, и был вынужден срезать шикану. Это нечестные гонки со стороны Леклера. Правила гласят, что в такой ситуации пилоты должны оставлять пространство шириной в одну машину, особенно в зонах торможения. Леклер подвинулся вправо, когда тормозил, и выдавил Хэмилтона. Льюис должен был либо столкнуться, либо срезать поворот.



Мне очень некомфортно видеть, как Майкл Маси после гонки старается объяснить, что введена новая мера в виде чёрно-белого флага. Какой прецедент это создаёт? Это значит, что пилотам потенциально позволительно одно нарушение за гонку. Это может привести к следующей проблеме: гонщики могут сознательно идти на лёгкие контакты снаружи – просто чтобы доказать ФИА очевидный факт нарушения и таким образом заполучить штраф для агрессора, нарушающего правила.



В момент, когда автоспорт оказался в эпицентре внимания на фоне гибели Антуана Юбера в Бельгии, чем является подобный подход? Он выглядит либо идиотским, либо безответственным. Либо и то и другое», — приводит слова Палмера BBC.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.