Источник: Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер тайно прибыл в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду, сообщает Le Parisien. По информации источника, Шумахера отправили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.



В здании больницы перемещения Шумахера были строго засекречены — носилки с гонщиком были покрыты тканью, которая полностью закрывала лицо и тело. В группе из десяти человек во главе шёл хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности профессор Филипп Менаше.



Как сообщает издание, Шумахеру введут стволовые клетки. Лечение начнётся утром во вторник.



Михаэль получил серьёзную травму головы на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. Достоверной информации о состоянии здоровья гонщика нет.