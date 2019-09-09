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Источник: Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже

Источник: Михаэля Шумахера тайно доставили в клинику в Париже
Авто / Формула-1 0

Семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер тайно прибыл в парижскую больницу имени Жоржа Помпиду, сообщает Le Parisien. По информации источника, Шумахера отправили в отделение сердечно-сосудистой хирургии на машине скорой помощи со швейцарскими номерами.

В здании больницы перемещения Шумахера были строго засекречены — носилки с гонщиком были покрыты тканью, которая полностью закрывала лицо и тело. В группе из десяти человек во главе шёл хирург-кардиолог, специалист по лечению сердечной недостаточности профессор Филипп Менаше.

Как сообщает издание, Шумахеру введут стволовые клетки. Лечение начнётся утром во вторник.

Михаэль получил серьёзную травму головы на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. Достоверной информации о состоянии здоровья гонщика нет.

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