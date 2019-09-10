Йос Ферстаппен ждёт от сына побед в оставшейся части сезона

Бывший гонщик Формулы-1, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен ожидает от сына успешных выступлений в оставшейся части сезона.
«Скорость «Феррари» в Монце была ожидаема. В гонке перед летним перерывом «Феррари» оказалась на третьей и четвёртой позициях. Но трассы в Бельгии и Италии будто созданы для них, особенно с их нынешней максимальной скоростью. Но следующая гонка в Сингапуре выглядит для нас многообещающей. В прошлом году она прошла для нас отлично.
Я думаю, что нас ещё ждёт смена двигателя, чтобы мы могли провести отличную гонку в Японии. Кроме того, у нас впереди Мексика, где Макс всегда хорошо выступает, США и Бразилия. Есть несколько гонок, где можно показать отличный результат, одержать победу», — приводит слова Йоса Фертстаппена официальный сайт Макса.
- 10 сентября 2019
-
00:40
- 9 сентября 2019
-
23:38
-
22:24
-
21:41
-
20:38
-
19:47
-
18:36
-
17:49
-
16:31
-
16:18
-
15:54
-
15:12
-
14:40
-
14:23
-
13:44
-
12:49
-
11:50
-
10:51
-
10:02
-
09:30
-
00:42
- 8 сентября 2019
-
23:34
-
22:40
-
22:26
-
21:45
-
21:33
-
21:29
-
21:10
-
20:58
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:36
-
20:31
-
20:22