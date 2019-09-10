Йос Ферстаппен ждёт от сына побед в оставшейся части сезона

Бывший гонщик Формулы-1, отец пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен ожидает от сына успешных выступлений в оставшейся части сезона.



«Скорость «Феррари» в Монце была ожидаема. В гонке перед летним перерывом «Феррари» оказалась на третьей и четвёртой позициях. Но трассы в Бельгии и Италии будто созданы для них, особенно с их нынешней максимальной скоростью. Но следующая гонка в Сингапуре выглядит для нас многообещающей. В прошлом году она прошла для нас отлично.



Я думаю, что нас ещё ждёт смена двигателя, чтобы мы могли провести отличную гонку в Японии. Кроме того, у нас впереди Мексика, где Макс всегда хорошо выступает, США и Бразилия. Есть несколько гонок, где можно показать отличный результат, одержать победу», — приводит слова Йоса Фертстаппена официальный сайт Макса.