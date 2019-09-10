DRS оставят в Формуле-1 в 2021-м на всякий случай

В Формуле-1 планируют оставить систему DRS и в условиях нового регламента, который вступит в силу в сезоне-2021, сообщает издание RaceFans.
В документах, оказавшихся в распоряжении издания, говорится, что DRS останется на машинах в 2021-м и сможет функционировать так, как сейчас, а геометрия подвижного закрылка изменится в соответствии с формой заднего антикрыла. Однако система останется на автомобилях в качестве резервной меры — на случай, если изменения в правилах не обеспечат ожидаемого эффекта.
Если DRS останется в Формуле-1, но использовать её не будет необходимости, ФИА может просто не устанавливать на трассах зоны использования системы, в результате чего командам будет запрещено ею пользоваться.
DRS, призванная облегчить гонщикам задачу обгона, появилась в чемпионате в 2011 году и с тех пор не раз оказывалась под огнём критики. Так, в марте 2019 года действующий чемпион гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон сравнил систему с пластырем, который используют, чтобы хоть немного повысить зрелищность гонок.
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