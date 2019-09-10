Браун указал «Феррари» на необходимость поддержать Феттеля

По мнению спортивного директора Формулы-1 Росса Брауна, «Феррари» обязана поддержать своего пилота, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который в последних гонках уступает своему напарнику Шарлю Леклеру. На Гран-при Бельгии и Гран-при Италии Леклер первым пересекал финиш, а Феттель стал четвёртым в Спа и 13-м в Монце, не сумев избежать разворота в ходе гонки.
«После квалификации Себастьяну казалось, что в конце третьего сегмента его подвёл напарник (не дал воспользоваться «слипстримом». — Прим. «Чемпионата».). Но в том, что случилось в гонке, виноват он сам. На седьмом круге Себастьян допустил две ошибки: его машину развернуло, после чего он зацепил Стролла. Такие ошибки выглядят ещё хуже на фоне побед Леклера в Спа и Монце.
Феттель, несомненно, один из величайших гонщиков в нашем спорте, иначе он не взял бы четыре титула. Но в это непростое время ему требуется поддержка команды, которая поможет ему вернуть уверенность в своих силах, чего сейчас не хватает. Это, так же как и развитие машины, должно стать приоритетом для Маттиа Бинотто в ближайшие недели. Это непросто, но очень важно в свете следующего сезона», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.
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