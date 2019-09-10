«Уильямс» сообщил об увеличении убытков в 2019 году

В «Уильямсе» опубликовали финансовые результаты первой половины сезона-2019. В сезоне-2018 команда опустилась на 10-е место в Кубке конструкторов, после того как годом ранее стала пятой, и это привело к снижению суммы призовых, получаемых от Формулы-1. Кроме того коллектив перестал получать поддержку от спонсоров Лэнса Стролла и Сергея Сироткина и компании «Мартини», бывшей титульным спонсором, хотя привлёк к сотрудничеству компании ROKiT, ставшую новым титульным спонсором, и Orlen, спонсора Роберта Кубицы.

Доходы команды Ф-1 «Уильямс» в первой половине 2019-го составили £ 46,3 млн. Однако это не позволило покрыть расходы, и убыток до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации составил £ 16,8 млн. Для сравнения, минувший сезон команда закончила с чистой прибылью в £ 0,2 млн.

Что касается всей Williams Group, то доходы в первой половине сезона составили £ 77,8 млн. Но и в этом случае доходы не смогли покрыть расходы, и убыток составил £ 18,8 млн. В 2018-м убыток Williams Group составил £ 2,7 млн.