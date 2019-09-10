«Пирелли» обнародовала выбор шин на Гран-при Сингапура

В «Пирелли» опубликовали таблицу выбора сликов на этап Формулы-1 в Сингапуре. На этап шинники привезут самые мягкие составы: С3, С4 и С5, которые станут «хардом», «медиумом» и «софтом» соответственно.
Гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас получат по два комплекта «харда», по три — «медиума» и по восемь — «софта». У пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера также окажется по три комплекта «медиума», однако комплектов «харда» будет всего по одному, а «софта» — по девять. Ещё более агрессивный выбор совершили в «Ред Булле», чьи гонщики Макс Ферстаппен и Александер Албон получат по 10 комплектов «софта».
Наиболее консервативный выбор сделали в «Уильямсе», чьи пилоты Джордж Расселл и Роберт Кубица получат по семь комплектов «софта».
Посмотреть таблицу выбора сликов можно в «Твиттере».
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