Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Росберг пошутил: готов заменить Феттеля в «Феррари», если его отстранят

Росберг пошутил: готов заменить Феттеля в «Феррари», если его отстранят
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 2016 года немец Нико Росберг заявил, что предложит свою кандидатуру «Феррари», если Себастьян Феттель наберёт 12 штрафных баллов и будет отстранён на один этап, однако тут же добавил, что просто пошутил.

За последние 12 месяцев на счету Феттеля девять штрафных баллов. Три балла он получил на Гран-при Италии за столкновение с Лэнсом Строллом. Гонщик, набирающий 12 штрафных баллов, автоматически отстраняется на один этап.

«Предложу свою кандидатуру! Если это случится, я буду доступен. Ладно, шучу», — сказал Росберг в своём блоге на YouTube.

Нико подчеркнул, что не сомневается в гоночном мастерстве Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира.

«Он один из лучших гонщиков в пелотоне, один из лучших за всё время. Не понимаю, что с ним происходит. Кажется, он и сам этого не понимает», — добавил он.

Браун указал «Феррари» на необходимость поддержать Феттеля
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент