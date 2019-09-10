Росберг пошутил: готов заменить Феттеля в «Феррари», если его отстранят

Чемпион Формулы-1 2016 года немец Нико Росберг заявил, что предложит свою кандидатуру «Феррари», если Себастьян Феттель наберёт 12 штрафных баллов и будет отстранён на один этап, однако тут же добавил, что просто пошутил.

За последние 12 месяцев на счету Феттеля девять штрафных баллов. Три балла он получил на Гран-при Италии за столкновение с Лэнсом Строллом. Гонщик, набирающий 12 штрафных баллов, автоматически отстраняется на один этап.

«Предложу свою кандидатуру! Если это случится, я буду доступен. Ладно, шучу», — сказал Росберг в своём блоге на YouTube.

Нико подчеркнул, что не сомневается в гоночном мастерстве Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира.

«Он один из лучших гонщиков в пелотоне, один из лучших за всё время. Не понимаю, что с ним происходит. Кажется, он и сам этого не понимает», — добавил он.