В «Рено» расстались с Хюлькенбергом из-за его пессимизма

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост, занимающий пост неисполнительного директора «Рено», объяснил, почему команда пожелала расстаться с немцем Нико Хюлькенбергом и пригласить на его место французского гонщика Эстебана Окона, который с сезона-2020 станет призовым пилотом коллектива.

«В следующем сезоне нас в «Рено» ожидают непростые времена, поэтому было важно пригласить мотивированного гонщика. Мы не хотим, чтобы за нашу команду выступали пессимисты, и потому выбрали Окона, который будет очень мотивирован после сезона, проведённого на обочине. Нико часто высказывался в негативном ключе. В некоторых моментах он был прав, но мы должны смотреть вперёд. Мы не можем воспользоваться негативом, исходящим от пилота», — приводит слова Проста GPToday.

Хюлькенберг присоединился к «Рено» в 2017 году. Свою карьеру в Ф-1 он начал в «Уильямсе» в 2010-м, после чего выступал за «Форс Индия» и «Заубер».

Окон, ныне резервный гонщик «Мерседеса», дебютировал в Ф-1 в 2016 году в составе «Манора», придя в команду в ходе сезона. После этого он провёл два сезона в «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт», а в 2019-м остался без места в пелотоне.

Риккардо: надеюсь, Хюлькенберг найдёт себе место в Формуле-1