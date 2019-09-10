Расселл: иногда Кубица заставляет меня быть бдительным

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл отметил, что явное преимущество над напарником по команде Робертом Кубицей на протяжении почти всего сезона лишь на первый взгляд кажется неоспоримым. По словам британца, в некоторых случаях ветеран Формулы-1 заставляет его работать очень внимательно.

«Люди думают, что всё просто. Когда они сидят на диване и смотрят это по телевизору, моё преимущество им кажется очевидным. Никто не знает, сколько Роберт работает с инженерами, сколько времени проводит на симуляторе. Так что мне совсем не легко. Конечно, у меня было несколько сильных гонок, но на некоторых этапах Роберт заставлял меня быть бдительным.

Так было в Шанхае, Баку, Монако и Мельбурне. Что касается наших с ним отношений, то они лучше, чем я думал. Встретившись с ним впервые, я подумал, что он классный парень, но ожидал, что наши отношения ухудшатся, ведь мы в Формуле-1 и боремся друг с другом. Полагал, что всё будет становиться хуже, но этого не произошло. Мы по-прежнему общаемся и проявляем друг к другу уважение. Думаю, это происходит из-за того, что мы на разных этапах карьеры", — приводит слова Расселла Przeglad Sportowy.