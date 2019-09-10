Окон: боялся, что обо мне забудут

Резервист «Мерседеса» Эстебан Окон, который со следующего года станет боевым пилотом «Рено», рассказал, что на старте сезона он опасался оказаться забытым. Француз признался, что делал всё возможное, чтобы в Формуле-1 видели его желание вернуться в гонки.

«Боялся, что обо мне забудут. Особенно на старте сезона. Из-за этого я работал усерднее, чем когда-либо. Как только машина заводилась, я был тут как тут. Думаю, что моё постоянное присутствие также сыграло свою роль. Люди видели, что я хотел там быть. Я отказался от ночного сна, потому что в это время работал на симуляторе.

Думаю, что я буду ценным приобретением для «Рено». Я привнесу в команду струю свежего воздуха, и мой опыт также будет немаловажен. Вместе мы сделаем максимум, чтобы нагнать ведущие команды. Цель на следующий сезон — начать им досаждать», — приводит слова Окона Sports Mole.