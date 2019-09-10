В Шартре состоялись похороны Антуана Юбера

Сегодня, 10 сентября, в кафедральном соборе города Шартр состоялась церемония прощания с французским автогонщиком Антуаном Юбером, сообщает официальный сайт Формулы-1.

На похоронах присутствовали не только члены семьи и близкие друзья Юбера, но и множество представителей из мира автоспорта. Так, в Шартр прибыли пилот «Феррари» Шарль Леклер, гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли, пилот серии DTM Лоик Дюваль, президент ФИА Жан Тодт, глава Формулы-1 Чейз Кэри, экс-пилоты Формулы-1 Ален Прост, Оливье Панис, Жан Алези и другие.

Напомним, Юбер погиб 31 августа 2019 года в результате аварии в гонке Формулы-2 в бельгийском Спа. 22-летний пилот скончался менее чем через два часа после аварии с участием Хуана Мануэля Корреа.