Прост: следующий сезон будет для «Рено» посредственным или даже плохим

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост, занимающий пост неисполнительного директора «Рено», признался, что следующий сезон для французской команды может сложиться даже хуже, чем нынешний.

«Могу быть откровенен. Мы фокусируемся на 2021 годе, потому следующий сезон будет посредственным, а возможно, даже плохим. В 2021 году грядут серьёзные изменения в регламенте, нам нет смысла всерьёз развивать машину на 2020 год. Мы сделаем много изменений и надеемся на высокий уровень выступлений в 2021 году», — приводит слова Проста GPToday.

После четырнадцати этапов чемпионата мира в нынешнем сезоне «Рено» занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 65 очков. Отставание от «Макларена» составляет 18 баллов.