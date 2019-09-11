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Генеральный директор «Феррари»: мне не нравится, что Феттеля списывают со счетов

Генеральный директор «Феррари»: мне не нравится, что Феттеля списывают со счетов
Авто / Формула-1 0

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери прокомментировал критику в адрес Себастьяна Феттеля, который в последних гонках уступает своему напарнику Шарлю Леклеру. Монегаск выиграл обе гонки после летнего перерыва, а Феттель ни разу не поднимался на подиум: в Спа он стал четвёртым, а в Монце — 13-м, после того как не избежал разворота в ходе гонки.

«Мне не нравится, что люди пытаются списать его со счетов. Он отличный гонщик, и я полностью уверен, что он вернётся на вершину. Нам надо лишь сделать так, чтобы к нему вернулось хорошее настроение», — приводит слова Камильери GrandPX.news.

После Гран-при Италии Феттель опустился на пятое место в личном зачёте. На счету немца 169 очков, в то время как у Леклера, занимающего четвёртую строчку, — 182. У лидера сезона гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона 284 очка.

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