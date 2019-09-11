Генеральный директор «Феррари»: мне не нравится, что Феттеля списывают со счетов

Генеральный директор «Феррари» Луи Камильери прокомментировал критику в адрес Себастьяна Феттеля, который в последних гонках уступает своему напарнику Шарлю Леклеру. Монегаск выиграл обе гонки после летнего перерыва, а Феттель ни разу не поднимался на подиум: в Спа он стал четвёртым, а в Монце — 13-м, после того как не избежал разворота в ходе гонки.
«Мне не нравится, что люди пытаются списать его со счетов. Он отличный гонщик, и я полностью уверен, что он вернётся на вершину. Нам надо лишь сделать так, чтобы к нему вернулось хорошее настроение», — приводит слова Камильери GrandPX.news.
После Гран-при Италии Феттель опустился на пятое место в личном зачёте. На счету немца 169 очков, в то время как у Леклера, занимающего четвёртую строчку, — 182. У лидера сезона гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона 284 очка.
- 11 сентября 2019
-
09:08
-
00:59
- 10 сентября 2019
-
23:31
-
22:59
-
21:58
-
20:53
-
20:40
-
18:58
-
17:47
-
16:25
-
16:02
-
15:07
-
13:55
-
13:11
-
12:17
-
11:16
-
10:29
-
10:00
-
09:01
-
00:40
- 9 сентября 2019
-
23:38
-
22:24
-
21:41
-
20:38
-
19:47
-
18:36
-
17:49
-
16:31
-
16:18
-
15:54
-
15:12
-
14:40
-
14:23
-
13:44
-
12:49