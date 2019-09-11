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Абитебуль подтвердил, что мощность мотора «Рено» превысила 1000 л. с.

Абитебуль подтвердил, что мощность мотора «Рено» превысила 1000 л. с.
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что французские моторы преодолели планку в 1000 лошадиных сил. В августе об этом сообщил глава моторного департамента «Рено» Реми Таффен, но гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен лишь посмеялся над этими словами, отметив при этом, что «у них, наверное, очень плохое шасси, если такой мощный мотор».

Однако на этапе в Монце, на трассе, где мощность мотора очень важна, Даниэль Риккардо и Нико Хюлькенберг финишировали в первой пятёрке, и Абитебуль, отвечая на вопрос о причинах успеха, подтвердил, что мотористы «Рено» действительно добились прогресса.

«Ответ прост: всё дело в мощности и в лобовом сопротивлении. У нас мощный мотор, в этом нет сомнений. Мы превысили показатель в 1000 лошадиных сил в гонке несколько этапов назад.

Мы знаем, что некоторые скептически высказываются на эту тему, шутят. Но есть данные GPS, и это реальность. Правда, мы не всегда можем использовать эту мощность, как нам хочется, из-за рисков, связанных с использованием мотора», — приводит слова Абитебуля GrandPX.news.

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