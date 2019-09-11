Петров вспомнил, как Шумахер отреагировал на столкновение с ним в Корее

Первый российский гонщик в Формуле-1 Виталий Петров вспомнил эпизод восьмилетней давности, когда они с Михаэлем Шумахером были призовыми пилотами, выступая за «Лотус» и «Мерседес» соответственно.
«Помню Индию… Во время борьбы с Алонсо я столкнулся с Шумахером (Петров и Шумахер столкнулись на Гран-при Кореи 2011 года. — Прим. «Чемпионата»). Сразу подошёл к нему и извинился, так как я выбил его из гонки. Вспоминаю его слова: «Не парься, это гонки, забудь».
Также был момент в Турции. Он задел меня, после гонки он подошёл и сказал, что виноват. Потом играли в футбол, он всегда подходил и говорил: «Давайте сделаем стратегию нашей игры. Так играть нельзя».
Михаэль всегда знал, чего хочет. Знал, как действовать. Знал, что ему нужно для победы. И этого человека я очень уважаю, каждый день стремлюсь быть похожим на него. Можно сказать, что он подарил мне мечту и цель — выйти хотя бы раз в жизни вместе с ним на старт. И это случилось. Я благодарен господу богу, что так произошло», — написал Петров в своём «фейсбуке».
Посмотреть комментарий Петрова можно в «Фейсбуке».
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