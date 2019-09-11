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Де Врис и Вандорн будут выступать за «Мерседес» в Формуле-Е

Де Врис и Вандорн будут выступать за «Мерседес» в Формуле-Е
Авто / Америка/WEC/Формула-Е 0

Заводская команда Формулы-Е «Мерседес» представила команду на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды. Пилотами команды в новом сезоне станут бывший гонщик Формулы-1 Стоффель Вандорн и лидер чемпионата Формулы-2 Ник де Врис.

Таким образом, Вандорн сохранил место в команде после полной интеграции «Мерседеса» в Формулу-Е — в прошлом сезоне концерн поддерживал команду HWA, в составе которой выступали Вандорн и Гэри Паффетт. Паффетт останется в команде в качестве консультанта.

Руководителем команды будет Ян Джеймс, работавший в отделе разработки моторов болидов Формулы-1 с 2011 по 2015 год. Его начальником будет руководитель автоспортивной программы «Мерседеса» Тото Вольф.

Новый сезон Формулы-Е стартует 22-23 ноября в Эр-Рияде.

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