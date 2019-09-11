Кардиолог: вероятно, из-за травмы головы у Шумахера возникли проблемы с сердцем
Британский кардиолог Асим Малхотра предположил, что у Михаэля Шумахера начались проблемы с сердцем вследствие травмы, полученной в 2013 году на горнолыжном курорте.
«Судя по последним новостям, после получения травмы у Михаэля Шумахера развились проблемы с сердцем. Какой бы ни была точная причина, в любом случае стволовые клетки — экспериментальное лечение. Пока нет никаких доказательств его пользы. Но если эта процедура не является вредной, то почему не попробовать?» — приводит слова Асима Малхотра Daily Mail.
Ранее стало известно, что Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжёлых травм головы, тайно перевезли в клинику в Париже. По словам медицинского персонала, Шумахер находится в сознании.
- 11 сентября 2019
-
19:00
-
18:04
-
17:23
-
16:45
-
16:06
-
15:15
-
14:50
-
13:52
-
13:12
-
12:02
-
11:00
-
09:59
-
09:08
-
00:59
- 10 сентября 2019
-
23:31
-
22:59
-
21:58
-
20:53
-
20:40
-
18:58
-
17:47
-
16:25
-
16:02
-
15:07
-
13:55
-
13:11
-
12:17
-
11:16
-
10:29
-
10:00
-
09:01
-
00:40
- 9 сентября 2019
-
23:38
-
22:24
-
21:41
Партнерский контент