Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Кардиолог: вероятно, из-за травмы головы у Шумахера возникли проблемы с сердцем

Кардиолог: вероятно, из-за травмы головы у Шумахера возникли проблемы с сердцем
Авто / Формула-1 0

Британский кардиолог Асим Малхотра предположил, что у Михаэля Шумахера начались проблемы с сердцем вследствие травмы, полученной в 2013 году на горнолыжном курорте.

«Судя по последним новостям, после получения травмы у Михаэля Шумахера развились проблемы с сердцем. Какой бы ни была точная причина, в любом случае стволовые клетки — экспериментальное лечение. Пока нет никаких доказательств его пользы. Но если эта процедура не является вредной, то почему не попробовать?» — приводит слова Асима Малхотра Daily Mail.

Ранее стало известно, что Шумахера, продолжающего восстанавливаться после тяжёлых травм головы, тайно перевезли в клинику в Париже. По словам медицинского персонала, Шумахер находится в сознании.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент