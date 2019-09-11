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Сироткин: главный приоритет — Формула-1, далее идут IndyCar и Формула-Е

Сироткин: главный приоритет — Формула-1, далее идут IndyCar и Формула-Е
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Сергей Сироткин рассказал о своих планах на будущее. По словам Сироткина, для него главный приоритет — Формула-1, но он рассматривает варианты с IndyCar и Формулой-Е.

«Разумеется, главный приоритет для меня сейчас — Формула-1. Но мы понимаем, что, к сожалению, шансы найти место на следующий год становятся всё меньше и меньше, тут всё очень сложно. Следом по интересу для меня и SMP Racing идут такие серии, как Формула E и IndyCar, мы работаем в этом направлении.

Сейчас только начинаются тесты Формулы-Е, а сезон стартует в конце ноября, так что время ещё есть. Наша задача — не хвататься за первую возможность, а оценить все доступные варианты и выбрать самый лучший как для меня, так и для SMP Racing.

Мы не принимаем решений, исходя из интересов какой-то одной стороны. У каждого есть своё мнение, но мы всё обсуждаем, дискутируем, рассматриваем плюсы и минусы, после чего все вместе выносим вердикт», — приводит слова Сергея Сироткина F1News.

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