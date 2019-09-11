«Мерседес» планирует отстранить Окона от работы с болидом

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф планирует постепенно отстранить Эстебана Окона от работы с командой. Напомним, Окон со следующего сезона переходит в «Рено», с которым подписал двухлетний контракт.



«На прошлой неделе мы с Эстебаном обсуждали, как долго он будет оставаться на должностях в «Мерседесе». Я сказал ему, что чем дольше он в команде, тем больше информации он заберёт с собой. Он с этим согласился. Он работает на симуляторе, это играет важную роль для развития болида. Но постепенно Эстебан будет всё чаще отсутствовать на встречах, которые касаются будущего, болида будущего года и прочих моментов», — приводит слова Тото Вольфа GPBlog.

Сезон-2019 Окон проводит в статусе резервного гонщика «Мерседеса», после того как лишился места в «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт» по окончании минувшего сезона.