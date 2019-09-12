Сироткин приступил к тестам новых шин «Пирелли»
Российский автогонщик Сергей Сироткин, занимающий должность резервного пилота «Рено», приступил к тестам 18-дюймовых шин «Пирелли», которые будут использоваться в Формуле-1 начиная с сезона-2021. Испытания проходят на автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Пресс-служба итальянских шинников опубликовала в своём «твиттере» видеозапись выезда Сироткина на трассу.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».
В сезонах 2016 и 2017 годов Сироткин был резервным гонщиком «Рено», а 2018-й провёл в статусе призового пилота «Уильямса». По итогам сезона россиянин заработал одно очко — за 10-е место на Гран-при Италии — и остался без места в пелотоне на 2019-й.
В 2019 году Сироткин является резервным пилотом не только «Рено», но и «Макларена».
Сироткин: главный приоритет — Формула-1, далее идут IndyCar и Формула-Е
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