В «Мерседесе» хотели пригласить Хайдфельда вместо Хэмилтона перед 2013-м

Бывший генеральный директор «Мерседеса» Ник Фрай рассказал, что в ходе сезона-2012, когда в команде раздумывали, кого сделать напарником Нико Росберга со следующего года, главным фаворитом на это место считался не Льюис Хэмилтон, который в итоге стал призовым пилотом, перейдя из «Макларена», а Ник Хайдфельд.
«Сперва у меня не получалось сделать так, чтобы в «Мерседесе» наняли Льюиса. Мы не раз возвращались к другим идеям. По какой-то причине нам советовали обратить внимание на гонщиков вроде Ника Хайдфельда, который очень хотел получить это место. Он всё время отправлял мне фотографии себя, своей семьи и собаки, чтобы заинтересовать меня таким образом», — цитирует Фрая RaceFans.
Фрай добавил, что в команде также рассматривали кандидатуру Пола ди Ресты, а чемпион Ф-1 1997 года Жак Вильнёв сам предложил свои услуги коллективу, однако окончательно всё решилось, когда в «Мерседес» на неисполнительную должность пришёл Ники Лауда.
По словам Фрая, Лауда сказал ему тогда, имея в виду приглашение Хэмилтона: «Иди и сделай это, а я потом попрошу прощения у «Мерседеса».
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