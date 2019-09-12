Риккардо заработает как минимум $ 55 млн за два года контракта с «Рено»

Годовая зарплата австралийского гонщика Даниэля Риккардо, выступающего за «Рено», составляет $ 27,5 млн. За определённый результат по итогам сезона предусмотрен бонус в $ 10 млн, а ещё $ 1 млн гонщик получит, если одержит хотя бы одну победу за рулём машины команды из Энстоуна, сообщает FormulaMoney.
Также сообщается, что «Рено» отдельно оплачивает Риккардо расходы на физиотерапевта и на медицинские услуги. Общая сумма этих расходов в 2019 году — £ 100 тыс.
С 2014 по 2018 год Риккардо выступал за «Ред Булл». Летом минувшего года он отклонил предложение команды из Милтон-Кинса остаться в коллективе и подписал контракт с «Рено», где его напарником стал немец Нико Хюлькенберг. В следующем сезоне напарником Риккардо станет французский гонщик Эстебан Окон, ныне резервный пилот «Мерседеса», уже выступавший в Формуле-1 за «Манор» и «Форс Индия»/«Рейсинг Пойнт».
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