Экс-напарник Шумахера — о Леклере: новый шериф уже в городе

Бывший финский гонщик Джей Джей Лехто, который выступал за «Бенеттон» в сезоне-1994 вместе с Михаэлем Шумахером, сказал, что пилот «Феррари» Шарль Леклер, по его мнению, уже стал лидером команды из Маранелло, после того как одержал две победы в двух гонках после летнего перерыва.
«Ожидания в «Феррари» всегда высоки. В команде всегда должен быть первый пилот, который будет тащить коллектив вперёд. Леклер продемонстрировал, что «Феррари» в состоянии побеждать, и это вселяет в команду уверенность и энтузиазм. Новый шериф уже в городе», — приводит слова Лехто GrandPX.news.
После победы на Гран-при Италии Леклер обошёл в личном зачёте своего напарника Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира, который в гонке стал лишь 13-м, после того как не смог избежать разворота в ходе заезда.
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