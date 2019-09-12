Росберг обрадовался, увидев ошибку Хэмилтона в Монце

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг, который был напарником Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу», прокомментировал выступление британца на Гран-при Италии. На протяжении долгого времени Хэмилтон в борьбе за победу преследовал Шарля Леклера из «Феррари», но резина на его машине постепенно пришла в негодность, из-за чего он слишком поздно затормозил в первом повороте и в итоге потерял позицию, пропустив своего напарника Валттери Боттаса.
Хэмилтон не стал при этом срезать поворот, а проехал прямо и вернулся на трассу альтернативным путём. В такой же ситуации оказался сам Росберг в 2014-м, когда боролся с Льюисом за победу в Монце.
«Я был очень рад увидеть, как он принял не самое умное решение, как я пять лет назад. Думал, я один такой дурак, который проедет прямо и отдаст позицию. Требуется вечность, чтобы объехать все те полистиреновые блоки в том месте. Льюис сделал то же самое, что и я, в том же самом месте заблокировал колёса», — приводит слова Росберга GrandPX.news.
- 12 сентября 2019
-
17:15
-
16:47
-
15:36
-
14:27
-
13:36
-
12:34
-
10:54
-
10:11
-
09:18
-
00:35
- 11 сентября 2019
-
23:55
-
22:53
-
22:00
-
20:57
-
19:00
-
18:04
-
17:23
-
16:45
-
16:06
-
15:15
-
14:50
-
13:52
-
13:12
-
12:02
-
11:00
-
09:59
-
09:08
-
00:59
- 10 сентября 2019
-
23:31
-
22:59
-
21:58
-
20:53
-
20:40
-
18:58
-
17:47