Росберг обрадовался, увидев ошибку Хэмилтона в Монце

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг, который был напарником Льюиса Хэмилтона по «Мерседесу», прокомментировал выступление британца на Гран-при Италии. На протяжении долгого времени Хэмилтон в борьбе за победу преследовал Шарля Леклера из «Феррари», но резина на его машине постепенно пришла в негодность, из-за чего он слишком поздно затормозил в первом повороте и в итоге потерял позицию, пропустив своего напарника Валттери Боттаса.

Хэмилтон не стал при этом срезать поворот, а проехал прямо и вернулся на трассу альтернативным путём. В такой же ситуации оказался сам Росберг в 2014-м, когда боролся с Льюисом за победу в Монце.

«Я был очень рад увидеть, как он принял не самое умное решение, как я пять лет назад. Думал, я один такой дурак, который проедет прямо и отдаст позицию. Требуется вечность, чтобы объехать все те полистиреновые блоки в том месте. Льюис сделал то же самое, что и я, в том же самом месте заблокировал колёса», — приводит слова Росберга GrandPX.news.