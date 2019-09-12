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Источник: Кубица завершит карьеру боевого пилота Формулы-1

Источник: Кубица завершит карьеру боевого пилота Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Польский пилот «Уильямса» Роберт Кубица планирует перейти в серию DTM, сообщает F1i. По информации источника, пилот принял решение завершить карьеру боевого пилота в Формуле-1, независимо от того, предложит ли ему команда новый контракт.

Сообщается, что Роберт Кубица планирует остаться в Формуле-1 в качестве тест-пилота «Уильямса», поскольку его личный спонсор, нефтяная компания, заинтересован в этом рынке.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Уильямс» может заменить Роберта Кубицу на канадского гонщика Николаса Латифи.

В нынешнем сезоне Кубица набрал одно очко на Гран-при Германии, его напарник Джордж Расселл пока очков не набирал, однако стабильно опережает поляка в квалификациях и гонках.

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