Источник: Кубица завершит карьеру боевого пилота Формулы-1
Польский пилот «Уильямса» Роберт Кубица планирует перейти в серию DTM, сообщает F1i. По информации источника, пилот принял решение завершить карьеру боевого пилота в Формуле-1, независимо от того, предложит ли ему команда новый контракт.
Сообщается, что Роберт Кубица планирует остаться в Формуле-1 в качестве тест-пилота «Уильямса», поскольку его личный спонсор, нефтяная компания, заинтересован в этом рынке.
Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Уильямс» может заменить Роберта Кубицу на канадского гонщика Николаса Латифи.
В нынешнем сезоне Кубица набрал одно очко на Гран-при Германии, его напарник Джордж Расселл пока очков не набирал, однако стабильно опережает поляка в квалификациях и гонках.
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