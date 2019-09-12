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Индийский саночник призвал не оказывать давления на семью Шумахера

Индийский саночник призвал не оказывать давления на семью Шумахера
Авто / Формула-1 0

Участник Олимпийских игр из Индии, известный саночник Шива Кешаван призвал не давить на семью семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера с требованиями рассказать подробности о состоянии здоровья прославленного гонщика.

«Шуми — мировая легенда. Все, кто любит и уважает его, — все они продолжают молиться о здоровье гонщика и скорейшем его восстановлении. Но нам следует, я считаю, запастись терпением и не давить на его семью с требованиями рассказать о нём побольше новостей.

О переменах в состоянии, об изменениях каких-то следует узнавать тогда, когда семья готова это обнародовать. Мы всегда можем выразить своё мнение в соцсетях, показать таким образом родным гонщика, что мы с Шуми, что мы поддерживаем его, что мы до сих пор помним его достижения и вдохновляемся ими, пока он сражается за жизнь», — приводит слова Кешавана сайт телеканала «360».

Бывший босс «Мерседеса»: семья Шумахера обязана рассказывать о его здоровье
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