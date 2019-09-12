Алези: Леклер критикует себя, Ферстаппен же возлагает вину за ошибки на других
Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези поделился мыслями о двух молодых звёздных гонщиках Формулы-1 — Максе Ферстаппене из «Ред Булл» и Шарле Леклере из «Феррари». По мнению француза, Максу будет тяжелее прогрессировать, так как он не склонен к самокритике, которой не стесняется монегаск.
«У них разные характеры, и это значит, что они могут расти в разных направлениях. Шарль всегда всё обсуждает и критикует себя. Он думает о своих ошибках, как было в Баку и Хоккенхайме. Он анализирует их, а затем вносит коррективы. Что касается Ферстаппена, то он часто возлагает вину за свои ошибки на других. С таким подходом пилоту прогрессировать тяжелее», — приводит слова француза GrandPrix247.
В нынешнем сезоне Леклер отстаёт от Ферстаппена лишь на три очка.
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