Алези: Леклер критикует себя, Ферстаппен же возлагает вину за ошибки на других

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези поделился мыслями о двух молодых звёздных гонщиках Формулы-1 — Максе Ферстаппене из «Ред Булл» и Шарле Леклере из «Феррари». По мнению француза, Максу будет тяжелее прогрессировать, так как он не склонен к самокритике, которой не стесняется монегаск.

«У них разные характеры, и это значит, что они могут расти в разных направлениях. Шарль всегда всё обсуждает и критикует себя. Он думает о своих ошибках, как было в Баку и Хоккенхайме. Он анализирует их, а затем вносит коррективы. Что касается Ферстаппена, то он часто возлагает вину за свои ошибки на других. С таким подходом пилоту прогрессировать тяжелее», — приводит слова француза GrandPrix247.

В нынешнем сезоне Леклер отстаёт от Ферстаппена лишь на три очка.