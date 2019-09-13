В Формуле-1 отказались от идеи дозаправок и двух обязательных пит-стопов

В июле этого года президент ФИА Жан Тодт высказался за идею возвращения дозаправок в Формулу-1. Также в качестве проекта реформы регламента предлагалось проводить за гонку два обязательных пит-стопа. Однако, на последнем заседании стратегической группы было решено отказаться от обеих инициатив, сообщает RaceFans.
От идеи возвращения в Ф-1 дозаправок пришлось отказаться из-за сопротивления ряда команд, опасающихся роста расходов и подчёркивающих, что данная инициатива может сделать гонки более предсказуемыми.
Вместе с тем источник подчёркивает, что заседание группы прошло в конструктивном ключе, стороны отметили прогресс в работе над окончательным вариантом нового регламента, который готовят к 2021 году. Следующая встреча стратегической группы состоится в октябре.
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