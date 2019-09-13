В «Макларене» предложили лишить «Феррари» права вето

Спортивный директор «Макларена» Андреас Зайдль выразил мнение, что право вето, которым обладает «Феррари», устарело и не должно быть прописано в новом Договоре согласия. В соответствии с текущим соглашением у «Феррари» есть возможность наложить запрет на любое изменение в регламенте, если в команде не согласны с ним.

«Феррари», которая является единственной командой, не пропустившей ни одного сезона Формулы-1, редко пользовалась этой возможностью, однако Зайдль считает, что права вето вообще не должно существовать.

«Наша позиция ясна. Не считаю, что на каких бы то ни было площадках наши интересы должна представлять другая команда. Думаю, право вето устарело. Надеюсь, с 2021 года его не будет», — приводит слова Зайдля Planet F1.

Срок действия нынешнего Договора согласия рассчитан до 2020 года включительно. В 2021 году в силу вступит новый регламент, который должен быть утверждён в 2019-м.